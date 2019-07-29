“İflas ettim” dedi, 2.500 kişiyi mağdur etti

İstanbul'daki lüks otellerde spor salonu açan işadamı, tam iki bin 500 kişiyi mağdur etti. Tarkan Duymaz isimli işadamı, TD Atlas Ltd. ve Pasifik Sağlık Merkezi adıyla iki şirket kurarak servet yaptı. 2001'de ilk spor salonunu Etiler'de açtı. Kısa sürede beş yıldızlı otellerle spor merkezlerinde konsept çalışmaları yaptı. İstanbul'da Divan Residence at Bomonti Plaza, Mercure İstanbul City Bosphorus ve Hayattepe Residence gibi lüks otellerde yeni şubeler açtı. Son şubesini 5. Levent'te açmaya hazırlanan ve müşteri toplayan Duymaz, iflas ettiğini söyleyerek tası tarağı topladı. Müşterilerinin ve çalışanlarının parasını ödemeden kayıplara karıştı. Mağdur olan müşteriler, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. TAKVİM, suçlamaların hedefindeki Tarkan Duymaz'a ulaştı. İddiaları reddeden Duymaz, "Kaçmadım, İstanbul'dayım. AVM ve spor salonlarının bulunduğu bina sahipleri bana yatırım uyguluyorlar. Sonra da beni kapı dışarı ediyorlar. Ben hala yatırım yaptığım spor salonları için kestiğim çekleri ödüyorum. Asıl mağdur olan benim" ifadesini kullandı.
İKİ YILLIK ÜCRETİ PEŞİN ALDI...
Paralarını alamayan vatandaşlar, internette şikayetlerini şöyle anlattı:
✖ 2019 Eylül'ünde eşimle 2 bin 57 lira ücret ödeyerek 1 yıllık kayıt olduk. 5 ay spora gittik. Şimdi telefonlarımız hiçbir şekilde açılmıyor.
✖ 6 ay önce 2 yıllık ücret ödeyerek üye olduk. Temmuz başından beri kapalı. Telefonlarımıza çıkan yok.
✖ 5. Levent spor salonuna 1 yıllık üye yaptılar. Salonun açılmasını bekledik ancak uzun bir süre açılmadı. Bir gün tesise geldik kapı duvar muhatap bulamıyoruz. Savcılığa gerekli şikayeti yaptık.
MEVLÜT YÜKSEL
İKİ YILLIK ÜCRETİ PEŞİN ALDI...
Paralarını alamayan vatandaşlar, internette şikayetlerini şöyle anlattı:
✖ 2019 Eylül'ünde eşimle 2 bin 57 lira ücret ödeyerek 1 yıllık kayıt olduk. 5 ay spora gittik. Şimdi telefonlarımız hiçbir şekilde açılmıyor.
✖ 6 ay önce 2 yıllık ücret ödeyerek üye olduk. Temmuz başından beri kapalı. Telefonlarımıza çıkan yok.
✖ 5. Levent spor salonuna 1 yıllık üye yaptılar. Salonun açılmasını bekledik ancak uzun bir süre açılmadı. Bir gün tesise geldik kapı duvar muhatap bulamıyoruz. Savcılığa gerekli şikayeti yaptık.
MEVLÜT YÜKSEL
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