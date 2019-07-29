Dişli aile!

yaşayan Zeynep Özcan, bundan tam 39 yıl önce dişiyle doğarak herkesi şoke etti. Kızları 9 yaşındaki Dilşah ve 15 günlük Ecrin de annelerinin izinden gitti. İki kız kardeş, dişleriyle dünyaya geldi. Genetik mirasını iki kızına aktaran anne, "İkinci çocuğum da altta iki dişiyle doğdu. Ben dişli doğduğum için garipsemedim ancak eşime ilkinde garip geldi. Sonuçta alışkınız" dedi.