Destekten yoksun kalana tazminat ödenir

Destekten yoksun kalma tazminatı kimlere ödenir?

Trafik kazasında ölenin eğer yaşasa idi maddi olarak destek olacağı kişilerin, mahrum kaldığı bu zarar nedeniyle tazminat alma hakları vardır. Bu tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir. Bu tazminat, yasa gereği ölenin destek olduğu kabul edilen, çocuklarına, eşine, anne ve babasına; ölen bekarsa anne ve babasına ödenir. Yine ölenin desteğine muhtaç kardeş varsa kardeşler de hak sahibi olabilirken, ölenin düzenli bir şekilde burs verdiği bir öğrenci de bu desteği ispat etmek kaydıyla tazminattan hak sahibi olabilir.



Destekten yoksun kalma tazminatı nasıl hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatı; ölenin yaşı, kazancı, aktüeryal yaşam tablolarına göre ölenin bu kaza olmasa idi, istatistiksel olarak ne kadar daha yaşayıp yakınlarına destek olabileceği, bekar ise evlenme ve çocuğu olma ihtimalleri, yakınlarının ne kadar süre yaşayacakları, ne kadar süre sonra reşit olacakları, üniversite okuyup okumayacakları gibi birçok ihtimalin değerlendirilmesi ile bilirkişiler marifeti ile hesaplanır.



TRAFİK KAZASI KAYNAKLI MANEVİ ZARARLAR

Trafik kazasından kaynaklanan bedeni zararlar nedir?

Trafik kazaları her an her mevsim yaşanabiliyor. Alınan önlemler, bilinçlendirme çalışmaları, oranı eski yıllara göre düşürse de halen binlerce insanımız trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiriyor, yaralanıyor ve maddi ve manevi birçok zarara uğruyor. Öyle ki; trafik kazası sonrası sadece araçlarda maddi hasar meydana gelmiyor, bunun yanında vefat eden kişinin ailesi, yaşarken destek olduğu kişiler bu destekten mahrum kalıyor. Trafik kazası nedeniyle sakatlananlar, artık eskisi gibi çalışamadıklarından kazanç kayıplarına uğruyor ve birçok sağlık harcaması yapıyor ve hatta kimi zaman bakıcı giderine katlanmak zorunda kalıyor. Ayrıca bu sebeple yaşanan üzüntüler de cabası. İşte trafik kazaları nedeniyle trafik kazası mağdurunun uğramış olduğu bu zararlar kısaca trafik kazasından kaynaklanan bedeni zararlar olarak adlandırılabilir.



Trafik kazası sebebiyle ne tür zararlar ortaya çıkar?

Bir trafik kazası sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlar şunlardır: Eğer bir ölüm meydana gelmişse, cenaze giderleri, ölüm hemen meydana gelmemişse tedavi giderleri, ölenin yakınlarının uğradığı ölenin desteğinden yoksun kalmaları ve ölenin ailesinin ölüm nedeniyle yaşadıkları acı ve üzüntüler nedeniyle manevi zararlar. Eğer yaralanma meydana gelmişse, tedavi giderleri, iyileşme sürecinde mahrum kaldığı geçici iş göremezlik zararı, bir maluliyet meydana gelmişse kalıcı iş göremezlik zararı, maluliyeti nedeniyle bir bakıcı desteğine muhtaç kalacaksa bakıcı gideri ve uğradığı acı ve üzüntüler nedeniyle manevi zararlar.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL