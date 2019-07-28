TOKİ yaptığı ucuz ve uygun konutlar ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son gelen müjde ise gerçekten çok önemli bu anlamda 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev sahibi olunabilecek. TOKİ 2019 yılı Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine haiz olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. İşte 2019 TOKİ çekilişsiz kurasız 14 bin lira peşinat ve 770 lira taksitle ev alma başvuru şartları ve TOKİ ucuz konut İlanları detayları