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  • 28.07.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 15:19

ucuz konut İlanları! Dar gelirliye TOKİ'den çekilişsiz kurasız 770 lira taksitle !

2019 çekilişsiz kurasız 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ! İşte TOKİ ucuz konut İlanları. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ projesi; genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Sizde tokiden ev almak istiyorum diyenlerdenseniz şartları bilmeniz gereklidir.

TOKİ'den 770 lira taksitle ev fırsatı! İşte başvuru şartları

TOKİ yaptığı ucuz ve uygun konutlar ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son gelen müjde ise gerçekten çok önemli bu anlamda 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev sahibi olunabilecek. TOKİ 2019 yılı Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine haiz olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. İşte 2019 TOKİ çekilişsiz kurasız 14 bin lira peşinat ve 770 lira taksitle ev alma başvuru şartları ve TOKİ ucuz konut İlanları detayları

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