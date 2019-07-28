Süperhırsız!

Antalya Manavgat'ta Necmi T, 35 gün önce bir süpermarkette çalışmaya başladı. Kısa sürede de işyeri sahibi Barış Ataş'ın güvenini kazandı. Bu sayede kasaya bakmaya başladı. Ancak son günlerde hasılatta düşüş yaşandı. Bunun üzerine kameraları inceleyen Ataş, Necmi T'nin para çaldığını saptadı. Hemen polisi aradı. Şikayet üzerine yakalanan zanlı tutuklandı.







Marketin günlük cirosu 10 binden 6 bin TL'ye düşünce, Necmi T. yakayı ele verdi.







Barış Ataş, "Şu ana kadar kasadan aldığı paraların 60-70 bin lira olduğunu sanıyorum" dedi