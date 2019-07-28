Poker baskını!

Antalya'da polis, bir kıraathanenin kumarhaneye çevrildiği bilgisini aldı. Dün adrese baskın yaptı. 16 kişi suçüstü yakalandı. Poker oynattığı iddia edilen Yavuz B. Taner K. Yılmaz Ö. Murat Ç. Osman O. Saadettin V. ve Ukrayna uyruklu Natalia S. ve Natalia O. isimli kurpiyer kadın gözaltına alındı.