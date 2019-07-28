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'da korkunç cinayet! Otel odasında domuz bağıyla bağlanmış şekilde bulundu

’te Afgan uyruklu adam, sahibi olduğu otelin odasında domuz bağıyla bağlanmış şekilde ölü bulundu. Polis, olayı araştırıyor.

Af'kan'!
Yabancı uyruklu patron, otelinde öldürüldü. Olay dün 'te meydana geldi. Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'dan (62) uzun süre haber alınamadı. Çalışanları, kaldığı odaya gitti. Ekip, patronlarının, domuz bağıyla bağlanmış cesediyle karşılaştı. Durum polise bildirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından otelde yapılan incelemenin ardından, cenaze otopsi için Kurumuna kaldırıldı.



İNCELEME BAŞLATILDI!
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, otel ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.




Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican

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