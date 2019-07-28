Yabancı uyruklu patron, otelinde öldürüldü. Olay dün İstanbul Fatih'te meydana geldi. Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'dan (62) uzun süre haber alınamadı. Çalışanları, kaldığı odaya gitti. Ekip, patronlarının, domuz bağıyla bağlanmış cesediyle karşılaştı. Durum polise bildirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından otelde yapılan incelemenin ardından, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, otel ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican
İNCELEME BAŞLATILDI!
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, otel ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican
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