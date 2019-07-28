Bugünkü
Takvim

'da bir kadın eşi için sahte görme engelli raporu hazırlatıp devletten para aldı!

’da bir kadın, eşi için görme engelli raporu hazırlattı. Devletten para aldı. Olay, polis uygulamasında ortaya çıktı. Koca ise şikayetçi olmadı...

Aşkın gözü kör!
Talihsiz koca, eşinin şeytani planını polis denetiminde öğrendi. Akılalmaz olay 'da meydana geldi. Yadigar Kepçe, geçtiğimiz yıl polis denetiminde durduruldu. Ehliyet sorgulamasında "Görme engelli" olduğu görüldü. Kepçe evde bulduğu raporlar ile şok oldu. Kepçe, devlet hastanesinden verilen yüzde 90 görme engelli raporu olduğunu gördü.

'ÇOK SEVİYORDUM'
Adına bu raporu hazırlatan ise iddiasına göre 4 çocuğunun annesi N.K.'ydi. Eşiyle arasının bozulduğunu belirten Kepçe, "Eşimi çok seviyordum. Şikayetimden vazgeçtim. 4 çocuğumun annesi belki eve döner diye düşündüm. Kardeşleri beni dövdü" iddiasında bulundu. Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını da öne süren adam, "Evde uyurken eşim ve baldızım gözlerime çamaşır suyu döktü. Oysa ki bunların bir amaçları varmış. Gözlerimi kör etmek için dökmüşler" dedi.



UYURKEN ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜLER
N.K. iddiaya göre kardeşiyle beraber, kocasının gözüne çamaşır suyu döküp gerçekten kör etmeye çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da bir kadın eşi için sahte görme engelli raporu hazırlatıp devletten para aldı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri