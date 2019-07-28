Talihsiz koca, eşinin şeytani planını polis denetiminde öğrendi. Akılalmaz olay İstanbul'da meydana geldi. Yadigar Kepçe, geçtiğimiz yıl polis denetiminde durduruldu. Ehliyet sorgulamasında "Görme engelli" olduğu görüldü. Kepçe evde bulduğu raporlar ile şok oldu. Kepçe, devlet hastanesinden verilen yüzde 90 görme engelli raporu olduğunu gördü.
'ÇOK SEVİYORDUM'
Adına bu raporu hazırlatan ise iddiasına göre 4 çocuğunun annesi N.K.'ydi. Eşiyle arasının bozulduğunu belirten Kepçe, "Eşimi çok seviyordum. Şikayetimden vazgeçtim. 4 çocuğumun annesi belki eve döner diye düşündüm. Kardeşleri beni dövdü" iddiasında bulundu. Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını da öne süren adam, "Evde uyurken eşim ve baldızım gözlerime çamaşır suyu döktü. Oysa ki bunların bir amaçları varmış. Gözlerimi kör etmek için dökmüşler" dedi.
UYURKEN ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜLER
N.K. iddiaya göre kardeşiyle beraber, kocasının gözüne çamaşır suyu döküp gerçekten kör etmeye çalıştı.
'ÇOK SEVİYORDUM'
Adına bu raporu hazırlatan ise iddiasına göre 4 çocuğunun annesi N.K.'ydi. Eşiyle arasının bozulduğunu belirten Kepçe, "Eşimi çok seviyordum. Şikayetimden vazgeçtim. 4 çocuğumun annesi belki eve döner diye düşündüm. Kardeşleri beni dövdü" iddiasında bulundu. Eşi ve baldızını kendisini kör etmeye çalıştığını da öne süren adam, "Evde uyurken eşim ve baldızım gözlerime çamaşır suyu döktü. Oysa ki bunların bir amaçları varmış. Gözlerimi kör etmek için dökmüşler" dedi.
UYURKEN ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜLER
N.K. iddiaya göre kardeşiyle beraber, kocasının gözüne çamaşır suyu döküp gerçekten kör etmeye çalıştı.
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