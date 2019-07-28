İki çocuk annesi üzdü

Bilecik'te Çınar ailesi ferdi Birol Çınar'ın eşi Gülden Çınar, (37) yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti. İki çocuk annesi Gülden Çınar'ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğarken, merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Dedeoğlu Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye merhumenin çok sayıda seveni katılırken, gözyaşları adeta sel oldu.
- Yaşam
- 28.07.2019
- Gazete
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