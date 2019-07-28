İhanet uykusu!

Mahkeme kocasını aldatan kadını, 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Olay İzmir'de meydana geldi. Vücut geliştirmeci Cengiz D. 7 yıldır evli olduğu eşi Gülşen Şenay D.'nin bir gece elinde cep telefonu ile uyuyakaldığını gördü. Telefonu karıştırınca aldatıldığını anladı. Öteki adam ise aile dostu Erhan Ş. çıktı. Cengiz D. soluğu mahkemede aldı. Eşinin yasak aşkı ile olan yazışmalarını ve fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu, boşanma davası açtı. Mahkeme çifti boşadı ve zinayı ağır kusur sayarak hiçbir geliri olmamasına rağmen ev hanımı Gülşen Şenay D.'nin, kocasına 25 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
- Yaşam
- 28.07.2019
- Gazete
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