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Helal sana!

Helal sana!
Turkcell'in gençlere özel içerik ve teklifler sunduğu GNÇ uygulaması, geleceğin dünyasını tasarlayacak olan gençlerin içindeki girişimci ruhu ortaya çıkaracak "GNÇ Bi'Fikir" isimli bir yarışma düzenledi. Yarışmaya Diyarbakır'ın bir köyünden katılan Cengiz Çiftçi (17) geliştirdiği "HiScience" (Merhaba Bilim) uygulaması ile Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Geliştirdiği uygulama ile bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, "Harita ile kim nerede, ne yapıyor bunları da görebilirsiniz ve buluşabiliyorsunuz" dedi.

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