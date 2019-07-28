Hayırlı evlat

Kütahya'da yaşayan Mesut Akdağ (25), ailesi tarafından beş yaşında yetiştirme yurduna verildi... Çocukları olmayan Seyit Ali ile Emine Varlık çifti ise Mesut'u sahiplendi. Genç adam, 2008 yılında Tuba Akdağ ile tanıştı ve 2017 yılında da evlendi. Mutlu çift, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. Bunun üzerine ikili koruyucu aile olmaya karar verdi. Başvuruları olumlu sonuçlanan Akdağ çifti, 1.5 yaşındaki Bahar'ın koruyucu ailesi oldu. Mesut Akdağ, "Kendim de koruyucu ailede büyüdüm. Oradan bir çocuk almak, ona anne baba olabilmek, bunun sevgisi başka oluyor. Biz de Bahar'ın koruyucu ailesi olduk. Eşim ve çevrem koruyucu aile olma konusunda bana çok destek oldular. Beni büyüten ailem, kardeşim yok diye üç çocuğa daha koruyucu aile oldu" dedi. Tuba Akdağ ise "Mart ayından bu yana Bahar'ın koruyucu ailesiyiz" dedi. Mesut'u büyüten Emine Varlık da "Onların sayesinde anne olabilmek çok güzel bir duygu. Anneliği yaşamak mükemmel bir şey. Herkese öneririm, hiç kimse çocuk sevgisini ertelemesin" dedi. Baba Seyit Ali Varlık ise "Mesut ile ilk kez koruyucu aile olduk. Çok güzel bir duygu, hepsini ayrı ayrı candan seviyorum" diye konuştu.
Küçük Bahar'a bir ömür bakacak olan genç çift, herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.
Küçük Bahar'a bir ömür bakacak olan genç çift, herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.
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