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Altın yumruk

Altın yumruk
Böbrek hastalığını yenen genç sporcu, Tay-Kik sporunda kazandı. İskenderun'da yaşayan Melike Sürücü (17), 11 yaşında böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. 2 yıl önce annesi Tülay Sürücü'den alınan böbrekle yeniden hayata bağlandı. Ameliyattan 8 ay sonra Tay-Kik sporuna başlayan Melike, kısa sürede önemli mesafe aldı.



'da düzenlenen Gençler 17-18 Yaş Arası Dünya Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olup altın madalya kazandı. "Ailemin benimle gurur duyması çok güzel" dedi.

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