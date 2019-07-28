Altın yumruk

Böbrek hastalığını yenen genç sporcu, Tay-Kik sporunda altın madalya kazandı. Hatay İskenderun'da yaşayan Melike Sürücü (17), 11 yaşında böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. 2 yıl önce annesi Tülay Sürücü'den alınan böbrekle yeniden hayata bağlandı. Ameliyattan 8 ay sonra Tay-Kik sporuna başlayan Melike, kısa sürede önemli mesafe aldı.
Antalya'da düzenlenen Gençler 17-18 Yaş Arası Dünya Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olup altın madalya kazandı. "Ailemin benimle gurur duyması çok güzel" dedi.
Antalya'da düzenlenen Gençler 17-18 Yaş Arası Dünya Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olup altın madalya kazandı. "Ailemin benimle gurur duyması çok güzel" dedi.
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