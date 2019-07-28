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Alırım anahtarınızı
Konya Selçuklu'da OsmanŞengül çiftinin çocukları İkra, biriktirdiği harçlığıyla kendine akülü araba aldı. Ancak araba, geçen hafta hırsızlar tarafından çalındı. Dedektif gibi iz süren Osman Akbaba, güvenlik kameralarından hırsızlara ulaştı. Ekipler de şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Panikleyen iki hırsız, çaldıkları arabayı önceki gün İkra'nın evine bıraktı. Küçük kız, arabasıyla mutluluk turu attı.

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