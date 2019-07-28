Alacaklar mirasçılarına ödenir

İşçinin ölümü halinde mirasçılarına ne gibi ödemeler yapılır?
İşçinin ölümü halinde işçinin iş ilişkisi de sona erer. İşçinin işçinin sağ iken iş akdinin sona ermesi ile edinebileceği bir takım yasal haklarının da ödenememesi sonucu ortaya çıkacaktır. Kanunumuz bu mağduriyeti önleyebilmek için bazı şartların varlığı halinde iş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi durumunda işçinin mirasçılarına hak sahibi olma olanağı tanımıştır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin ölmesi halinde, işçinin sağ iken çalışmalarının karşılığı olan ücret alacağı, prim, ikramiye, fazla mesai, dini milli bayram çalışması gibi karşılığı olan her türlü işçinin öldüğü güne kadar tahakkuk etmiş alacağı hesaplanarak işçinin tereke alacağına katılarak mirasçılarına ödenecektir. Yine, İş Kanununun 59. Maddesi gereği yıllık izin ücretleri de ödenecektir. Ayrıca işçini ölümü halinde işçinin haketmiş olduğu kıdem tazminatı da hesaplanacak ve tereke alacağına eklenecektir. Buna ek olarak Borçlar Kanunu 440. maddesine göre; işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla da yükümlüdür.
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENİ ZARARLAR NEDİR?
Otelimizde çalışan bir garson mesai saatlerinde müşterilerden biri ile ilişki yaşamış. Bu nedenle işten çıkarttık. Tazminat ödememiz gerekir mi?
Bu konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2018 tarihli bir kararında da tartışılmıştır. Buna göre, 4857 Sayılı Kanun'un "İşverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı" başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller arasında sayılmıştır. İşçinin, işverenin işi ve işyeri ile ilgili hukuken korunması mümkün haklı menfaatlerini koruması, zarar verici veya risk altına sokabilecek davranışlardan kaçınması sadakat borcunun temelini oluşturmaktadır. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde, işveren derhal (haklı) fesih hakkını kullanabilecektir. İşçinin mesai saatleri içerisinde işyerindeki müşterilerden biri ile yaşadığı olayın sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiği ve işverenin iş sözleşmesini tazminatsız bir şekilde derhal feshetme hakkını doğuracak mahiyette olduğu kabul edilmiştir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
İşçinin ölümü halinde işçinin iş ilişkisi de sona erer. İşçinin işçinin sağ iken iş akdinin sona ermesi ile edinebileceği bir takım yasal haklarının da ödenememesi sonucu ortaya çıkacaktır. Kanunumuz bu mağduriyeti önleyebilmek için bazı şartların varlığı halinde iş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi durumunda işçinin mirasçılarına hak sahibi olma olanağı tanımıştır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin ölmesi halinde, işçinin sağ iken çalışmalarının karşılığı olan ücret alacağı, prim, ikramiye, fazla mesai, dini milli bayram çalışması gibi karşılığı olan her türlü işçinin öldüğü güne kadar tahakkuk etmiş alacağı hesaplanarak işçinin tereke alacağına katılarak mirasçılarına ödenecektir. Yine, İş Kanununun 59. Maddesi gereği yıllık izin ücretleri de ödenecektir. Ayrıca işçini ölümü halinde işçinin haketmiş olduğu kıdem tazminatı da hesaplanacak ve tereke alacağına eklenecektir. Buna ek olarak Borçlar Kanunu 440. maddesine göre; işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla da yükümlüdür.
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENİ ZARARLAR NEDİR?
Otelimizde çalışan bir garson mesai saatlerinde müşterilerden biri ile ilişki yaşamış. Bu nedenle işten çıkarttık. Tazminat ödememiz gerekir mi?
Bu konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2018 tarihli bir kararında da tartışılmıştır. Buna göre, 4857 Sayılı Kanun'un "İşverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı" başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller arasında sayılmıştır. İşçinin, işverenin işi ve işyeri ile ilgili hukuken korunması mümkün haklı menfaatlerini koruması, zarar verici veya risk altına sokabilecek davranışlardan kaçınması sadakat borcunun temelini oluşturmaktadır. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde, işveren derhal (haklı) fesih hakkını kullanabilecektir. İşçinin mesai saatleri içerisinde işyerindeki müşterilerden biri ile yaşadığı olayın sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiği ve işverenin iş sözleşmesini tazminatsız bir şekilde derhal feshetme hakkını doğuracak mahiyette olduğu kabul edilmiştir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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