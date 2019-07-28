Adalete selam olsun

Kumburgaz'da 2017 yılında ailesi ile tatile giden'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı... Mahkeme, Ataş'ı '' diye öldüren Cile'nun 25 yıl hapis ile cezalandırılmasını hükmederken, ölüme götüren bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.Bu sırada çevredeki bazı vatandaşların da araya girmeye çalıştıkları kameralara saniye saniye yansıyor.