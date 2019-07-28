Bugünkü
Takvim

Adalete selam olsun

Megakentte iki cani, ‘Selamımızı almadı’ dedikleri ’ı katletti. Mahkeme, katillere 25 yıl hapis cezası verdi

Adalete selam olsun
İstanbul Kumburgaz'da 2017 yılında ailesi ile tatile giden Tahir Ataş'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı... Mahkeme, Ataş'ı 'Selamımı almadı' diye öldüren Cumhur Beğeçarslan ile Muhammet Erşaru'nun 25 yıl hapis ile cezalandırılmasını hükmederken, ölüme götüren bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan görüntülerde; şüphelilerin ellerindeki sopalar ve bıçaklarla maktüle saldırdıkları görülüyor. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşların da araya girmeye çalıştıkları kameralara saniye saniye yansıyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdalete selam olsun
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri