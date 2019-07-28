Adalete selam olsun

İstanbul Kumburgaz'da 2017 yılında ailesi ile tatile giden Tahir Ataş'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı... Mahkeme, Ataş'ı 'Selamımı almadı' diye öldüren Cumhur Beğeçarslan ile Muhammet Erşaru'nun 25 yıl hapis ile cezalandırılmasını hükmederken, ölüme götüren bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan görüntülerde; şüphelilerin ellerindeki sopalar ve bıçaklarla maktüle saldırdıkları görülüyor. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşların da araya girmeye çalıştıkları kameralara saniye saniye yansıyor.
- Yaşam
- 28.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.