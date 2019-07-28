2019 TOKİ çekilişsiz kurasız 14 bin lira peşinat, 770 lira taksitle ev alma başvuru şartları! İşte TOKİ ucuz konut İlanları. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ projesi; Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Sizde tokiden ev almak istiyorum diyenlerdenseniz şartları bilmeniz gereklidir.