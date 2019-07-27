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'da feci ! Ölü sayısı 4'e çıktı

’da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. Can pazarının yaşandığı da Şimal Yanık kurtarılamadı. Ölü sayısı 4’e çıktı...

Yandı yürek!
Korkunç önceki gün 'da meydana geldi. Adil Yenigün'ün (57) kullandığı yolcu otobüsü, Sevda Ara (40) yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Sürücüler Ara ve Yenigün ile her iki araçta bulunan Barış Altay (22), Elif Uyur (10), Ergin Kaya (46), Şimal Yanık (16), Yusuf Uyur (10), Devran Ara (14), Veysel Kargün (51), Şule Çekilmiş (13), Kardelen Çekilmiş (16), Hamide Topal (14), Asuman Durmuş (21) ve Arif Kaya (14) hastaneye kaldırıldı. Sevda Ara ile Barış Altay ve Elif Uyur kurtarılamadı. Şimal Yanık da (16) dün yaşamını yitirdi. Elif Uyur ile yaralı Yusuf Uyur'un çift yumurta ikizi olduğu öğrenildi.



Minibüs sürücüsü Sevra Ara, kazada hayatını kaybetti.



Kazadan yaralı kurtularak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Şimal Yanık, yaşam mücadelesini kaybetti.

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