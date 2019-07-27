Pikniğe giden aile, çocuklarını yılan sokunca büyük korku yaşadı. Olay, önceki günlerde Denizli'de yaşandı. Servergazi Mesire alanında piknik yapan Eker ailesinin keyifli anları, oğullları Emirhan'ın (9) acı dolu çığlığıyla yarım kaldı. Kendisini yılanın ısırdığını söyleyen Emirhan, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede küçük çocuğu zehirli engerek yılanı yavrusunun soktuğu anlaşıldı.
KORKUYU ATLATAMADI
2 gün hastanede kalan, ardından eve gönderilen Emirhan, yaşadığı korkuyu atlatamadı. Anne Esra Eker, herkesin gittiği yerde yaşanan bu olayın kendilerini çok korkuttuğunu anlattı. "1-2 ilaç verdiler panzehiri varmış İnşallah bir şey olmaz ama riskimiz hala var" ifadesini kullandı.
Emirhan'ın sol eli, yılanın ısırmasının ardından şişti ve morardı.
Anne Esra Eker, olaya tepki gösterdi. "Çocuğum ölebilirdi. Parkın sahibiyle konuşacağız" dedi.
KORKUYU ATLATAMADI
2 gün hastanede kalan, ardından eve gönderilen Emirhan, yaşadığı korkuyu atlatamadı. Anne Esra Eker, herkesin gittiği yerde yaşanan bu olayın kendilerini çok korkuttuğunu anlattı. "1-2 ilaç verdiler panzehiri varmış İnşallah bir şey olmaz ama riskimiz hala var" ifadesini kullandı.
Emirhan'ın sol eli, yılanın ısırmasının ardından şişti ve morardı.
Anne Esra Eker, olaya tepki gösterdi. "Çocuğum ölebilirdi. Parkın sahibiyle konuşacağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.