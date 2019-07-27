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'de korkunç olay! 9 yaşındaki Emirhan'ı li engerek yılanı ısırdı

Ailesiyle pikniğe giden Emirhan Eker’i li engerek yılanı ısırdı. Büyük korku yaşayan aile, “Şehrin orta yerinde yılanın ne işi var? Çocuğumuz ölebilirdi” diyerek tepki yağdırdı.

Zehir zemberek
Pikniğe giden aile, çocuklarını yılan sokunca büyük korku yaşadı. Olay, önceki günlerde 'de yaşandı. Servergazi Mesire alanında piknik yapan Eker ailesinin keyifli anları, oğullları Emirhan'ın (9) acı dolu çığlığıyla yarım kaldı. Kendisini yılanın ısırdığını söyleyen Emirhan, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede küçük çocuğu li engerek yılanı yavrusunun soktuğu anlaşıldı.

KORKUYU ATLATAMADI
2 gün hastanede kalan, ardından eve gönderilen Emirhan, yaşadığı korkuyu atlatamadı. Anne Esra Eker, herkesin gittiği yerde yaşanan bu olayın kendilerini çok korkuttuğunu anlattı. "1-2 ilaç verdiler panzehiri varmış İnşallah bir şey olmaz ama riskimiz hala var" ifadesini kullandı.



Emirhan'ın sol eli, yılanın ısırmasının ardından şişti ve morardı.



Anne Esra Eker, olaya tepki gösterdi. "Çocuğum ölebilirdi. Parkın sahibiyle konuşacağız" dedi.

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