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'ın ölümünde çıldırtan sır!

’de genç adam, kız arkadaşının oturduğu binanın bahçesinde ölü bulundu. Acılı annesi TAKVİM’e konuştu: Düştü mü?, atladı mı?, itildi mi? Bilmiyorum, düşünüp çıldırıyorum...

Çıldırtan sır!
Genç adamın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı. Olay 26 Temmuz 2016'da 'de yaşandı. Atilla Kerem Tongal (24) kız arkadaşı avukat A.Ö.'nün oturduğu 7'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç kadın ifadesinde; "Kerem'le 3 yıl önce ABD'nin şehrinde tanıştık. O gün akşam, Kerem bizim eve geldi. Ona geçtiğimiz günlerde tatile gittiğim 'de biriyle tanıştığımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kerem beni darp ettikten sonra kendini aşağı attı. Ben olay öncesinde çok alkol almıştım. Alkolün etkisiyle yatağa uzandım, uyumuşum" dedi. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyleyen Tongal'in annesi Filiz Turan yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı: "Günlerce uyuyamadım. Bugün bir yıl oldu. Oğlumun evinden uzak bahçede çıplak halde bulunmasını beklediğini düşünüp çıldırıyorum. Ertesi gün tatile gitme planı yaparken ne oldu da bana onun hepten gittiğini söykediler aklım almıyor."



24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.




Avukat A.Ö. sevgilisinin kendisini darp ettikten sonra intihar ettiğini ileri sürdü.



Anne Filiz Turan


YUNUS EMRE KAVAK

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