Genç adamın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı. Olay 26 Temmuz 2016'da İstanbul Acıbadem'de yaşandı. Atilla Kerem Tongal (24) kız arkadaşı avukat A.Ö.'nün oturduğu 7'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç kadın ifadesinde; "Kerem'le 3 yıl önce ABD'nin Los Angeles şehrinde tanıştık. O gün akşam, Kerem bizim eve geldi. Ona geçtiğimiz günlerde tatile gittiğim İzmir'de biriyle tanıştığımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kerem beni darp ettikten sonra kendini aşağı attı. Ben olay öncesinde çok alkol almıştım. Alkolün etkisiyle yatağa uzandım, uyumuşum" dedi. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyleyen Tongal'in annesi Filiz Turan yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı: "Günlerce uyuyamadım. Bugün bir yıl oldu. Oğlumun evinden uzak bahçede çıplak halde bulunmasını beklediğini düşünüp çıldırıyorum. Ertesi gün tatile gitme planı yaparken ne oldu da bana onun hepten gittiğini söykediler aklım almıyor."
24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.
Avukat A.Ö. sevgilisinin kendisini darp ettikten sonra intihar ettiğini ileri sürdü.
Anne Filiz Turan
YUNUS EMRE KAVAK
24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.
Avukat A.Ö. sevgilisinin kendisini darp ettikten sonra intihar ettiğini ileri sürdü.
Anne Filiz Turan
YUNUS EMRE KAVAK
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