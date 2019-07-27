Askere gidene tazminat verilir Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Askere gideceğim kıdem tazminatı alacağım olacak mı?

1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde, kıdem tazminatının hangi durumları kapsayacağı hakkında detaylı olarak bilgi verilmektedir. Aynı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrası kısmında ise, askerlik sebebiyle kıdem tazminatı alınması hakkında açıklık vardır. Buna göre, askerlik sebebiyle işinden ayrılan kimse, belgelerle detaylandırdığında, kıdem tazminatı alabilir. İşçi, işverene bir dilekçe ile feshini bildirdikten sonra kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçi, fesih işlemini yaparken sunacağı dilekçeye, askerlik şubesinden alacağı 'askerlik sevk' ibrazını da koymalıdır. Askerlik sevk belgesini eklemeyen işçiye, kıdem tazminatı ödenmez.



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