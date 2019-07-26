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Dehşet ortada!

’de bir adam, eski eşini sokak ortasında öldürüp etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Dehşet ortada!
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Katil de etti. Olay dün 'de meydana geldi. Şeyhmuz Ersait (55), bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın (46) oturduğu evin önüne gidip, dışarı çıkmasını bekledi. Tabancayla kadını vurup, intihar etti. Anar'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Şeyhmuz Ersait'in sürekli ayrıldığı eşinin evinin önüne gelerek tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Dehşet anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, katil, çantadan tabancayı çıkartıp eşine doğru koşarken, kadın ise kaçmaya çalışıyor...

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