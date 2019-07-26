Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Katil de intihar etti. Olay dün Kocaeli'de meydana geldi. Şeyhmuz Ersait (55), bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın (46) oturduğu evin önüne gidip, dışarı çıkmasını bekledi. Tabancayla kadını vurup, intihar etti. Anar'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Şeyhmuz Ersait'in sürekli ayrıldığı eşinin evinin önüne gelerek tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Dehşet anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, katil, çantadan tabancayı çıkartıp eşine doğru koşarken, kadın ise kaçmaya çalışıyor...
- Yaşam
- 26.07.2019
- Gazete
Dehşet ortada!
Kocaeli’de bir adam, eski eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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