Cristina Kızılarslan yine satırla saldırdı

Cristina, satırla komşusunun kapısını parçaladı. Çocuğuna da skoter fırlattı.







Cristina Kızılarslan, yaşadığı mahallede terör estirmeye devam ediyor. Komşuları, genç kadının psikolojik sorunları olduğu iddia etti.





Ali ALTUNTAŞ

iki çocukannesi(38), geçen yılsatır ve bıçakla komşusununkapısına dayandı.Öfkeli kadınbu kez 12 ve 7 yaşındakikendi çocuklarına şiddetuyguladı. Oğlunu dövenŞiddet,güvenlik kameralarınayansıdı. Cristina'nınoğlunu dövdüğünü görenkomşuların ise müdahaledebulunmadan izlemeleridikkat çekti.