Cristina Kızılarslan yine satırla saldırdı

Kayseri'de iki çocuk annesi Cristina Kızılarslan (38), geçen yıl satır ve bıçakla komşusunun kapısına dayandı. Alkollü olduğunu iddia eden genç kadın, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Öfkeli kadın bu kez 12 ve 7 yaşındaki kendi çocuklarına şiddet uyguladı. Oğlunu döven genç kadın, 12 yaşındaki kızını da kardeşinin yaramazlık yapmasına engel olmadığı için tokatladı. Şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Cristina'nın oğlunu dövdüğünü gören komşuların ise müdahalede bulunmadan izlemeleri dikkat çekti.
ÖFKESİ BİR TÜRLÜ DİNMİYOR
Cristina, satırla komşusunun kapısını parçaladı. Çocuğuna da skoter fırlattı.
Cristina Kızılarslan, yaşadığı mahallede terör estirmeye devam ediyor. Komşuları, genç kadının psikolojik sorunları olduğu iddia etti.
Ali ALTUNTAŞ
ÖFKESİ BİR TÜRLÜ DİNMİYOR
Cristina, satırla komşusunun kapısını parçaladı. Çocuğuna da skoter fırlattı.
Cristina Kızılarslan, yaşadığı mahallede terör estirmeye devam ediyor. Komşuları, genç kadının psikolojik sorunları olduğu iddia etti.
Ali ALTUNTAŞ
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