Uyuşturucudan kurtuldu!

İntiharın ardından dram çıktı. Olay dün Adana'da yaşandı. 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan Fazıl S. (34), motosikleti köprüye gitti. Nehre atladı, bir süre sonra gözden kayboldu. Polis, ailesine ulaştı. Anne Aysel S. (62) ile babası Ramazan S., oğullarının madde bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Gözyaşlarına boğulan anne, "15 yaşından beri oğlumla mücadele ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. İçime doğmuş" diye konuştu.
Uyuşturucu batağındaki Fazıl S. köprüden atladı.
Anne Aysel S. oğlunun nehre atladığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Yıllardır çektiği acıları gözyaşları arasında anlattı.
Uyuşturucu batağındaki Fazıl S. köprüden atladı.
Anne Aysel S. oğlunun nehre atladığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Yıllardır çektiği acıları gözyaşları arasında anlattı.
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