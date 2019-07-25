Trafik canavarı! Kuaför Volkan İlbaş, otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10 ayda trafikte çeşitli kural ihlallerinden aracına 35 ayrı trafik cezası uygulandığını öğrendi. Toplam 11 bin 500 liralık trafik cezasını ödeyen İlbaş, “Herkes kurallara uymalı” dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kadın kuaförü işleten 25 yaşındaki Volkan İlbaş, önceki gün sabah otomobilini satmak için notere gitti. İlbaş, ödenmemiş trafik cezaları nedeniyle aracını satamayacağını öğrendi. Vergi dairesine giden İlbaş'a, son 10 ayda araç plakasına yazılmış, drift yapmak, ışık ihlali, hatalı park, emniyet kemeri takmamak gibi nedenlerle 35 ayrı ceza olduğu belirtildi.



İlbaş, toplam 11 bin 500 lira olan trafik cezasını ödeyip, yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşan ceza makbuzlarını aldı. İlbaş, daha sonra otomobilinin satışını gerçekleştirdi. Volkan İlbaş, trafik cezalarının, yanlama, drift, yüksek sesle müzik dinleme, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışık ihlali gibi nedenlerle yazıldığını öğrendiğini belirterek, "Bu cezaları, aracı sattığım kişiden aldığım paradan ödedim. Bundan sonra ceza yememek için trafik kurallarına uyacağız" dedi.