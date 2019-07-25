Bugünkü
Takvim

Cinayet yolu

’de yol verme meselesinden kavga çıktı. Baba dövülerek öldürüldü, oğlu yaralandı. Vücut geliştirmeci zanlılar tutuklandı..

Cinayet yolu
Yol verme kavgası cinayetle bitti. Olay dün 'de meydana geldi. Yeni otomobil alan Gürcan Karatosun (54) ile oğlu Alican Karatosun (26) yola çıktı. Üç kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Araçtan inen B.N. (27), R.Ç. (36) ve M.T. (45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı. , kurtarılamadı. Oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.



Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. tutuklandı, M.T. ise serbest bırakıldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCinayet yolu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri