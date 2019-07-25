Cinayet yolu

Yol verme kavgası cinayetle bitti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Yeni otomobil alan Gürcan Karatosun (54) ile oğlu Alican Karatosun (26) yola çıktı. Üç kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Araçtan inen B.N. (27), R.Ç. (36) ve M.T. (45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Gürcan Karatosun, kurtarılamadı. Oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.
Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. tutuklandı, M.T. ise serbest bırakıldı.
Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. tutuklandı, M.T. ise serbest bırakıldı.
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