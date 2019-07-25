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Son gaz vahşet

Son gaz vahşet
Eyüpsultan'da taksici Abdülaziz Ö, kıskançlık yüzünden sevgilisi Filistin uyruklu Walaaml A. ile araç içinde tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Ö, kız arkadaşını taksiden indirdi. Sinirlenen Walaaml A., taksinin kapı kolunu zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada adam gaza basınca, A. yere düşerek metrelerce sürüklendi. Cani ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, Abdülaziz Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.



Talihsiz kadın, yere yığıldı.

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