Son gaz vahşet

Eyüpsultan'da taksici Abdülaziz Ö, kıskançlık yüzünden sevgilisi Filistin uyruklu Walaaml A. ile araç içinde tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Ö, kız arkadaşını taksiden indirdi. Sinirlenen Walaaml A., taksinin kapı kolunu zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada adam gaza basınca, A. yere düşerek metrelerce sürüklendi. Cani ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, Abdülaziz Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
Talihsiz kadın, yere yığıldı.
Talihsiz kadın, yere yığıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.