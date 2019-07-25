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Gurbette tokat!

’da uçak bileti satan seyahat acentesinin Türk sahibi, gurbetçi hemşehrilerini tokatladı. Büronun camına, “Hakkınızı helal edin” yazdı...

Gurbette tokat!

Türkiye tatili için hazırlık yapan gurbetçiler, dolandırıldıklarını iddia etti. 10 yıldır 'nın Erlangen kentinde faaliyette bulunan ve çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi ''in sahibi Mehmet Y. yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, ortadan kayboldu. tatili için hazırlık yapan onlarca kişi acentenin bürosunun önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi. yetkilileri ise kendilerine yüksek meblağda borcu olan Business 'in sözleşmesinin bir yıl önce iptal edildiğini belirtti. Mehmet Y. bürosunun camına Türkçe ve Almanca olarak; büroyu kapattığını ve herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirten yazı astı.

Dolandırıldıklarını iddia eden gurbetçiler, duruma isyan etti.

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