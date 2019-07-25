Gurbette tokat!

Türkiye tatili için hazırlık yapan gurbetçiler, dolandırıldıklarını iddia etti. 10 yıldır Almanya'nın Erlangen kentinde faaliyette bulunan ve çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi 'Business Reisen'in sahibi Mehmet Y. yüzlerce kişinin bilet ücretlerini alıp, ortadan kayboldu. Türkiye tatili için hazırlık yapan onlarca kişi acentenin bürosunun önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi. THY yetkilileri ise kendilerine yüksek meblağda borcu olan Business Reisen'in sözleşmesinin bir yıl önce iptal edildiğini belirtti. Mehmet Y. bürosunun camına Türkçe ve Almanca olarak; büroyu kapattığını ve herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirten yazı astı.





Dolandırıldıklarını iddia eden gurbetçiler, duruma isyan etti.