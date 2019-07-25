Süper Loto'da geçen hafta 12 milyon 911 bin 101 liralık ikramiye beşinci kez devretti. Bu nedenle bu hafta bayilerden Süper Loto'da oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51