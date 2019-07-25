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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 21:31

25 Temmuz MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto bu hafta 6. kez devretti

Bayilerde oynayan vatandaşlar heyecanla haftanın nı beklemeye başladı. Her hafta perşembe günleri saat 21.15'te çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları belli oldu. şimdi internette merakla sorgulatılanlar arasında yer alıyor. İşte 25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları...

25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper Loto'da geçen hafta 12 milyon 911 bin 101 liralık ikramiye beşinci kez devretti. Bu nedenle bu hafta bayilerden Süper Loto'da oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

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