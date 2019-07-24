Son nefes

İstanbul'da vücudunun çeşitli yerlerinde tümör bulunan Kıvanç Peksayılır (5), hastanede yoğun bakıma alındı. Solunum yetmezliği olan Peksayılır'ın tedavisi için 40 bin TL paraya ihtiyaç vardı. Yapılan haberlerden sonra ev tipi vantilatör şarjlı aspiratör oksijen tüpü alındı. Ancak küçük çocuk, kurtarılamadı.