İyilik kampanyası

Diyarbakır'da yaşayan apartman görevlisi Murat-Fikriye Ceylan çifti, iki ay önce kızları Asmin Sarya'yı kucaklarına aldı. Ancak Asmin, henüz bir aylıkken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Soğuk algınlığına yakalandığı düşünülen küçük kızın kanında beyaz küre değeri düşük çıktı. Asmin'in Alerji ve İmmünoloji servisinde yapılan tahliller sonucu çok nadir görülen 'Ağır Kombine İmmün Yetmezlik' hastalığına yakalandığı saptandı. İyileşmesi, ilik nakline bağlıydı. Kızları, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan aile, donör arayışına başladı. Kampanya, kısa sürede onbinlere ulaştı. Herkes, küçük Asmin'in iyileşmesi için kan bağışı yaptı.
- Yaşam
- 24.07.2019
- Gazete
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