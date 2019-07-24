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İyilik kampanyası

Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürülen Asmin’in bir çeşit kan hastalığına yakalandığı saptandı. Ailesi, küçük bebeğin iyileşmesi için ilik nakli kampanyası başlattı.

İyilik kampanyası
Diyarbakır'da yaşayan apartman görevlisi Murat-Fikriye Ceylan çifti, iki ay önce kızları Asmin Sarya'yı kucaklarına aldı. Ancak Asmin, henüz bir aylıkken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Soğuk algınlığına yakalandığı düşünülen küçük kızın kanında beyaz küre değeri düşük çıktı. Asmin'in Alerji ve İmmünoloji servisinde yapılan tahliller sonucu çok nadir görülen 'Ağır Kombine İmmün Yetmezlik' hastalığına yakalandığı saptandı. İyileşmesi, ilik nakline bağlıydı. Kızları, Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan aile, donör arayışına başladı. Kampanya, kısa sürede onbinlere ulaştı. Herkes, küçük Asmin'in iyileşmesi için kan bağışı yaptı.

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