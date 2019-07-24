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Bıçakmetre

Bıçakmetre
İstanbul'da taksici terörü yaşandı. Fatih'te bir taksici, bilinmeyen bir nedenle müşterisiyle tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçtan inen taksici, yol ortasında yolcuya bıçak çekip saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları, cep telefonuyla kayda alındı. Dehşete ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

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