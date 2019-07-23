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Tekirdağ'da Ödüllü İngiliz yarış atını kestiler

Tekirdağ’da ödüllü İngiliz yarış atı, çiftlikte kayboldu. 3 gün sonra ise ormanlık alanda kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu.

Vahşet yarışı!

HAYVANA yönelik şiddet bitmedi. Dün ise kan donduran bir olay meydana geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak, daha önce yarışlarda dereceler almış 8 yaşındaki İngiliz atı Çağrıbey'i satın almak için çiftliğine getirdi. Çiftliğinde başka atlar bulunan Ak'ın henüz satın alma aşamasında olduğu at, geçtiğimiz cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.


2016'da emekli olan atın sahibi Harun Ak, satın alamadığı hayvanını kaybetti. "Bunu yapanlar insan olamaz" diyerek isyan etti.

Dün akşam saatlerinde çobanlar, çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında parçalanmış bir at buldu. Durumu sahibine bildirdi.

RENGİNDEN TANIDI
Harun Ak, sadece kafa kısmı kalan atı, alnındaki beyaz renkten tanıdı. Çağrıbey'in parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, "Yalnız kafa ile kaburgaları kalmış. Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Şimdi emniyete gidip suç duruyusunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum" dedi.

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