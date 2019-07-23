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’nın tabelaları indirilmeye başlandı

Hamile kadına tekme atan baklavacı kardeşlere bir darbe de mahkemeden geldi. Tabelaları indirildi.

Baklava bozuldu!

İSTANBUL Pendik'te hamile ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın bulunduğu araca saldıran Hasan ve 'in sahibi olduğu hakkında, Seyidoğlu Baklavaları tarafından dava açıldı. Şirket hakkında ihtiyati tedbir kararı alındı. Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.


TEKMEDEN ÖNCE

Kararın ardından Seydioğlu Baklava'ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı. Bu arada ifade vermek için gitti karakolda kapıda karşılanan Sel kardeşler hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı


TEKMEDEN SONRA

Duruşmanın 30 Temmuz'da yapılacağı kararlaştırıldı. Olay sonrası hastaneye giden ve bebeğini kontrol ettiren Ayfer Bahçıvan, psikolojik destek aldığını anlattı. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi.


Hamile Ayfer Bahçıvan, olay sonrası sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Psikolojik destek aldı.

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