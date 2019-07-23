İstanbul Çatalca'da bulunan 'Flamingo Köy' adlı kahvaltı mekanında bulunan flamingoların "kaçmasınlar" diye kanatlarının kesildiği iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili binlerce yorum ve paylaşım geldi. Flamingo Köyü'nün sahibi Metin Atasoy, adeta şok geçirdi: "Ben bu flamingoları, 15 yıl kadar önce yavru iken aldım. Büyüdükten ve ortama alıştıktan sonra da gitmediler" dedi. İddia üzerine ekipler köyde araştırma yaptı. Hayvanlara eziyet olmadığını saptadı. Sosyal medyanın yalanı ortaya çıktı.

İşte skandal tweetler

YUH, yazıklar olsun...

KAZANÇ uğruna yapılan bu canilik...

HAYVANLARIN özgürlüğünü kısıtlamaya kimsenin hakkı yok...

BENCİLLİK, zalimlik, canilik bu...

KANATSIZ kuşların hesabını kim soracak.

AÇ gözlü insanlar, her şeyi yapar..​