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Acı tazminat! Kızının tedavisi için işinden oldu

’da , için bir bebek mağazasından tarhana satın aldı. Çocuk rahatsızlandı. Çorba acılı çıktı, anne 100 bin liralık tazminat davası açtı...

Acı tazminat
Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava açıldı. Olay 'da yaşandı. Gülay Ölmez, 21 aylık bebeği Duru Naz için tarhana satın aldı. Kızına 3 gün boyunca çorbasını içirdi. Çocuk bir süre sonra rahatsızlanıp hastanelik oldu. Tarhananın tadına bakınca zehir gibi acı olduğunu anlayan kadın, firmayı arayarak durumu anlattı. Paketin içine yanlışlıkla acılı tarhana konulduğu ortaya çıktı. Küçük kızının sindirim sistemi bozuldu, 7-8 gün boyunca tuvalete çıkamadı. Ölmez, 100 bin liralık tazminat davası açtı. 2 aylık süreçte kızının tedavisi ile ilgilenen anne kadın, işine devamlı gidemediği için sözleşmesi feshedildi.



Genç kadın, "Amacım benim çocuğumun başına gelen başka bir çocuğun başına gelmesin. Bu yanlışı bir daha yapmasınlar. Kızım aşırı acı tarhana yemesi nedeniyle gaz sıkışması oldu. Ayrıca kızımı psikoloğa da götürüyorum. Çünkü yanma hissinden dolayı tuvaletini yapmaya korkuyor. Kızım bu süreçte 2.5 kilo zayıfladı" dedi.

​CEYHAN TORLAK

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