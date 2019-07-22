Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs'te yaşayan Trabzonlu Ahmet Akyurt, Trabzonspor sevdasını dünyaya tanıttı. Fanatik Trabzonsporlu Akyurt, 3 katlı tarihi bir bina satın aldı. Trabzon'dan getirdiği Türk motifli kapıları binaya taktı. Binanın dış cephesini de Trabzonspor'un renkleri olan bordo-maviye boyadı. Binasının alt katındaki işletmeye de "A'Laz" yazılı tabela astı.



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Telfs Belediyesi, renk tercihinin şehrin dokusuna uygun olmadığını söyleyerek Akyurt'u uyardı. Binanın rengini değiştirmeyen Akyurt, belediyenin uyarılarılarına aldırmadı. Telfs Belediyesi Meclis Üyesi Türk siyasetçi Güven Tekcan, "Vatandaşımıza bina rengini değiştirmesi için teklifler sunuldu. Ama 'Olmaz... Ben Trabzonsporluyum' dedi' ifadelerini kullandı.