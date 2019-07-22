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Trabzonsporlu Ahmet Akyurt, 'da sahibi olduğu evi bordo-mavili renklere boyadı

’da yaşayan Trabzonsporlu Ahmet Akyurt, sahibi olduğu tarihi binayı, bordo-mavili renklere boyadı. Belediyenin itirazlarına ise aldırmadı.

Ona her yer Trabzon
Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs'te yaşayan Trabzonlu Ahmet Akyurt, Trabzonspor sevdasını dünyaya tanıttı. Fanatik Trabzonsporlu Akyurt, 3 katlı tarihi bir bina satın aldı. Trabzon'dan getirdiği Türk motifli kapıları binaya taktı. Binanın dış cephesini de Trabzonspor'un renkleri olan bordo-maviye boyadı. Binasının alt katındaki işletmeye de "A'Laz" yazılı tabela astı.

KARADENİZ İNADI
Telfs Belediyesi, renk tercihinin şehrin dokusuna uygun olmadığını söyleyerek Akyurt'u uyardı. Binanın rengini değiştirmeyen Akyurt, belediyenin uyarılarılarına aldırmadı. Telfs Belediyesi Meclis Üyesi Türk siyasetçi Güven Tekcan, "Vatandaşımıza bina rengini değiştirmesi için teklifler sunuldu. Ama 'Olmaz... Ben Trabzonsporluyum' dedi' ifadelerini kullandı.

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