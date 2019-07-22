Bugünkü
Takvim

Minareyle bağlan hayata

Minareyle bağlan hayata
İzmir'in ​Kiraz İlçesi'nde Saçlı ve Karabağ mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, telefon çekmediği için minarenin üst şerefesine çıkıyor. Minarede bile telefonda sağlıklı iletişimin zor olduğunu aktaran Bilal Yağcı, "Televizyonda görüyoruz. 5G'ye geçilecek diye. Biz 3G'ye bile razıyız. GSM firmaları buraya gelip inceleme yapsınlar" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMinareyle bağlan hayata
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri