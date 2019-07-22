Minareyle bağlan hayata

İzmir'in ​Kiraz İlçesi'nde Saçlı ve Karabağ mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, telefon çekmediği için minarenin üst şerefesine çıkıyor. Minarede bile telefonda sağlıklı iletişimin zor olduğunu aktaran Bilal Yağcı, "Televizyonda görüyoruz. 5G'ye geçilecek diye. Biz 3G'ye bile razıyız. GSM firmaları buraya gelip inceleme yapsınlar" diyor.