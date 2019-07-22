Kızgın Menekşe!

Genç kızlar arasındaki husumet kanlı bitti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında anlaşmazlık bulunan Menekşe A.'yı darp etti. Genç kız da durumu sevgilisi Mustafa Ö.'ye anlattı. Öfkelenen adam, Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahla ateş etti. Dilara B. yara almadan kurtulurken, Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırgan ise her yerde aranıyor.
Saldırıdan yara almadan kurtulan Dilara B. büyük korku yaşadı.
Silahlı saldırıda çeşitli yerlerinden vurulan Şeyda O. hastanede tedavi altına alındı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan Dilara B. büyük korku yaşadı.
Silahlı saldırıda çeşitli yerlerinden vurulan Şeyda O. hastanede tedavi altına alındı.
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