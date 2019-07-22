Bugünkü
Takvim

Kızgın Menekşe!

’da iki , silahlı saldırıya uğradı, biri yaralandı. Olayı azmettiren Menekşe A. gözaltına alındı

Kızgın Menekşe!
Genç kızlar arasındaki husumet kanlı bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında anlaşmazlık bulunan Menekşe A.'yı darp etti. da durumu sevgilisi Mustafa Ö.'ye anlattı. Öfkelenen adam, Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahla ateş etti. Dilara B. yara almadan kurtulurken, Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırgan ise her yerde aranıyor.



Saldırıdan yara almadan kurtulan Dilara B. büyük korku yaşadı.



Silahlı saldırıda çeşitli yerlerinden vurulan Şeyda O. hastanede tedavi altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKızgın Menekşe!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri