Kimlik bunalımı Ankara’da Ramazan Sarı, babası ölünce ‘Ramazan Balcıoğlu’ adına düzenlenmiş ikinci kimliğinin olduğunu anladı...

23 yıl sonra çift kimlikli olduğunu öğrendi, hayatı karardı. Olay Ankara'da yaşandı. İşsiz Ramazan Sarı'nın (23) hayatı. Şubat 2019'da gelen telefonla değişti. Telefondaki kişi Sarı'ya, kardeş olduklarını ve babalarının öldüğünü söyledi. Genç, annesi Birgül Sarı'dan tüm gerçeği öğrendi. Gerçek babası Tevhik Balcıoğlu çıktı. Genç iki kimliğinin olduğunu anladı. Sarı, nüfus müdürlüğüne gitti. Sahte kimlik bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Genç, "Askerliğimi yaptım ama kaçak görünüyorum" dedi...