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Acı tatil

Günübirlik tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil duvara bindirdi. 4 kişi hayatını kaybetti

Saros Körfezi kıyısında günü birlik tatil yapan Kılıç ailesi, Edirne Uzunköprü Kırcasalih Beldesi'ndeki evlerine gitmek için dönüşe geçti. Aracı kullanan Oğuz Kılıç, Keşan yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç büyük bir hızla duvara bindirdi. Feci kazada, sürücünün eşi Simge Kılıç, kızı Bensu Kılıç (1), annesi Ayfer ve babası Abdullah Kılıç hayatını kaybetti. Yaralanan Oğuz Kılıç ile 7 yaşındaki kızı Belinay Kılıç (7), hastanede tedavi altına alındı.

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