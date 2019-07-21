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Ölüm kuyusu

Temizlemek için kuyuya giren anne ve ikizi can verdi. Oğlu ise da...

Ölüm kuyusu


Burdur Bucak'ta dün koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) ve oğlu Osman Vural (18), su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren , suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak yığılıp kaldı. , peşinden gitti. Ancak 20 metrelik kuyuda oksijen yetersizliğinden kuyudan çıkamadı. Paniğe kapılan , oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak yığılıp kaldı. Ekipler, kuyudan Rabia ve Ramazan Vural'ın cesedini çıkardı. Osman Vural ise ambulansta yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan genç, a alındı.


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