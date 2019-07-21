Ölüm kuyusu



Burdur Bucak'ta dün koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) ve oğlu Osman Vural (18), su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Osman Vural, suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak yığılıp kaldı. Ramazan Gürel, peşinden gitti. Ancak 20 metrelik kuyuda oksijen yetersizliğinden kuyudan çıkamadı. Paniğe kapılan Rabia Vural, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak yığılıp kaldı. Ekipler, kuyudan Rabia ve Ramazan Vural'ın cesedini çıkardı. Osman Vural ise ambulansta yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakıma alındı.

