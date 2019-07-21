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Okul bahçesinde korkunç son!

Okul bahçesinde korkunç son!
Gaziantep'te Kenan Demir (17) dün bir okulun bahçe duvarında oturuyordu. Dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları, sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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