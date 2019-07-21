O ses aşk!

Filmleri aratmayan aşk hikayesi Mersin'de yaşandı. Silifke Belediyesi'nde çalışan Aylin Madenci ile Asaf Işıl, iş gereği telefonda birbirleriyle konuşmaya başladı. Genç kadın, görmediği adamın sesine hayran kaldı. Üç ay boyunca telefonda konuşan ikili, en sonunda buluşma kararı aldı. İlk görüşte birbirlerine aşık olan çift, evlilik için düğmeye bastı. 17 Temmuz 2019 tarihinde nikah kıydı. Engelli Asaf Işıl, "1 yaşında çocuk felci rahatsızlığı nedeniyle felç kaldım. 42 yıldır felçli bir yaşantım var. Eşim Aylin Madenci ile iş gereği telefon bağlantıları yapıyorduk. Sonrasında beni hiç görmeyen eşim ses tonuma aşık olmuş. Engelli olduğumu eşime söylemedim hiç olumsuz bir tavır sergilemedi. Benim hep korkum düğünde ilk dansı yapamayacak olmamdı. Sağdıçlarım sağıma ve soluma geçtiler. Bacaklarımızı kemerle birleştirdik, düğünde böylelikle eşimle ilk dansı da yapmış olduk. Hayalim gerçeğe dönüştü" diye konuştu...
Aylin Madenci, "Benim için ne para, ne mal, ne de mülk hiçbiri önemli değil, gönül güzelliği kalp güzelliğini tercih ettim. Güveni, saygıyı ve sevgiyi tercih ettim. İyi ki de etmişim" dedi.
Asaf Işıl, dostlarının yardımıyla ayağa kalktı. Eşiyle ilk dansını böyle yaptı. O anlar tüm davetlileri duygulandırdı.
Mutlu çift, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Aylin Madenci, "Benim için ne para, ne mal, ne de mülk hiçbiri önemli değil, gönül güzelliği kalp güzelliğini tercih ettim. Güveni, saygıyı ve sevgiyi tercih ettim. İyi ki de etmişim" dedi.
Asaf Işıl, dostlarının yardımıyla ayağa kalktı. Eşiyle ilk dansını böyle yaptı. O anlar tüm davetlileri duygulandırdı.
Mutlu çift, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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