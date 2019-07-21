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Maganda kurşunuyla kaşından vuruldu, sağ gözü kör oldu!

’da 15 yaşındaki Burak, maganda kurşunuyla kaşından vuruldu. Sağ gözü, görme yetisini kaybetti...

Bur'ah!'
Oyun oynarken maganda kurşunuyla vurulan küçük çocuk, kanlar içinde kaldı. Bir gözünü kaybetti. Olay dün 'da yaşandı. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç (15), tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Maganda kurşunu ile yaralandığı belirlenen Yamaç'ın sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Burak Yamaç

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