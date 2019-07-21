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Küçük savaşçı

Küçük savaşçı
İstanbul'da yaşayan Buket-Emre Karabulut'un ilk çocukları , 28 haftalıkken bin 100 gram dünyaya geldi. Kuvöze alındı, henüz iki günlükken beyin kanaması geçirdi. Solunum cihazına bağlanan ve bağırsakları iltihaplanan küçük bebek, midesinden beslendi. Doktorlar, "Yaşaması imkansız" dedi. Ege ise küçücük bedeniyle direndi. İki buçuk aylık sürede hızla iyileşti. Bugün 7 aylık olan küçük savaşçı, hem ailesini hem de doktorlarını sevindirdi.

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