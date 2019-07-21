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Kocaman dehşet

’nde öfkeli koca, boşanmak üzere olduğu eşi ve kayınpederini öldürüp canına kıydı...

Kocaman dehşet
Aile içi tartışma kanlı bitti. Olay dün 'nde meydana geldi. Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile tartıştı. Silahını çekip kayınpederini ve boşanmak üzere olduğu eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla intihar etti. Komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Ali Ekber Ergül ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kayınpeder ise hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Ergül çiftinin iki çocuklarının bulunduğu, olay sırasında 9 ve 11 yaşındaki çocukların parkta oynadığı öğrenildi.



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