Kocaman dehşet

Aile içi tartışma kanlı bitti. Olay dün İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Ali Ekber Ergül, kayınpederi Adıgüzel Altun ile tartıştı. Silahını çekip kayınpederini ve boşanmak üzere olduğu eşi Özlem Ergül'e kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla intihar etti. Komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Ali Ekber Ergül ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kayınpeder ise hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Ergül çiftinin iki çocuklarının bulunduğu, olay sırasında 9 ve 11 yaşındaki çocukların parkta oynadığı öğrenildi.
Özlem Ergül - Ali Ekber Ergül
Özlem Ergül - Ali Ekber Ergül
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