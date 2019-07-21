Kalbine yenildi

Kocaeli'de lise öğrencisi Şevval Okur (17), rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Dün kalp krizi geçirdi. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şevval'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Şevval Kandıra Aksakallar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Yaşam
- 21.07.2019
- Gazete
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