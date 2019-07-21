Bugünkü
Takvim

Kalbine yenildi

Kalbine yenildi
Kocaeli'de lise öğrencisi Şevval Okur (17), rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Dün kalp krizi geçirdi. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şevval'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Şevval Kandıra Aksakallar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKalbine yenildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri