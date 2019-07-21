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İnsanlık ölmemiş!

İnsanlık ölmemiş!
İki farklı şehir, iki farklı insan, yolda buldukları parayı sahiplerine teslim etti. İkili, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti. İlk olay 13 Haziran'da Beyoğlu'nda meydana geldi. Esnaflık yapan , marketinde düşürülen 300 lirayı sahibine ulaştırmak için adeta bir dedektif gibi çalıştı. Cezayirli turiste parasını teslim etti. Diğer olay ise 'te yaşandı. Musa Ödemiş (37), sokağı süpürürken kaldırımda bulduğu 400 lirayı polise götürdü.



Cevat Yeşilyurt, işyerinde bulduğu parayı sahibine verdi.

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