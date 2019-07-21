Kamerun'dan 3 ay önce Antalya Manavgat'a gelerek 4 yıldızlı bir otelde masöz olarak çalışan Y.E, ek iş aradı. K.G, tanıdıkları olduğunu ve sürekli çalışacak masöz aradıklarını belirtti. Önceki gün mesaisi bittikten sonra saat 16.45 sıralarında bir otomobille otel önünden alınan masöz, bir eve götürüldü. Kendisine içki verilen Y.E'ye 3 kişi tecavüz etti, bir kişi de görüntü çekti. Şüpheliler yarı baygın haldeki Y.E.'yi daha sonra dövüp sokağa attı. Jandarmaya giden Y.E., başından geçenleri ağlayarak anlatıp şikayetçi oldu. A.E., E.K., T.B.T. ile K.G. adlı kadın yakalandı.
Ek iş isteyen Kamerunlu masöz, büyük şok yaşadı.
Ek iş isteyen Kamerunlu masöz, büyük şok yaşadı.
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